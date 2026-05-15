Vahid Halilhodžić : « un joueur ne savait même pas combien de fois Nantes avait été champion»

Peu adepte des éléments de langage, Vahid Halilhodžić n’avait pas attendu la relégation du FC Nantes pour dire ce qu’il pensait. Le coach bosnien avait déjà adressé plusieurs tacles à certains joueurs de son groupe depuis son retour au club, et il a remis une pièce dans la machine ce vendredi, à deux jours de recevoir Toulouse pour le dernier match de la saison.

La suite après cette publicité

«Il faut changer pas mal de choses (au club). Je n’ai pas pu amener quelque chose de nouveau, j’ai essayé de redynamiser le groupe, avoue-t-il en conférence de presse. Je connais Nantes comme joueur et comme entraîneur, et pas mal de choses se dégradent. Certains n’ont pas conscience du club dans lequel ils jouent, ils ne réalisent pas les responsabilités qu’ils ont en portant ce maillot. C’est une énorme responsabilité et quand j’ai demandé à un joueur s’il savait combien de fois Nantes avait été champion, il ne savait même pas. Ce sont des petites choses qui disent beaucoup.»