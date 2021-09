Rayan Cherki justifie son choix de rester à l'OL

La suite après cette publicité

Une heure de jeu face au Stade Brestois 29 lors de la première journée de Ligue 1 (1-1) et puis plus rien. Figure de proue de la formation à la Lyonnaise, Rayan Cherki connaît un début de saison poussif avec l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, le milieu offensif rhodanien jouit d'une belle cote de popularité auprès des supporters. Si son nom a régulièrement alimenté la gazette des transferts cet été, le principal protagoniste sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OL, a décidé de rester dans son club formateur. Dans une interview accordée à Onze Mondial, Cherki dévoile les raisons qui l'ont poussé à poursuivre l'aventure dans le Rhône.

« Je suis resté à l’Olympique Lyonnais, car j’aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi. Parce que moi, je me rappelle d’elle et je me rappellerai toujours d’elle. Quand tu es Lyonnais et que tu joues à l’OL, tu es fier ! Parce que nos grands frères ont kiffé l’OL, nos parents ont kiffé l’OL, nos grands-parents sont venus en France pour habiter à Lyon dans les anciens quartiers. C’est un truc spécial. C’est une vraie fierté de jouer à l’OL, » a ainsi révélé la pépite lyonnaise. Les supporters apprécieront cet hommage à n'en point douter.