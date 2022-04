Le titre du PSG célébré par la presse européenne, Paul Pogba snobé par Manchester City

La suite après cette publicité

Le PSG applaudit en Europe

Sans surprise, c’est le Paris-Saint-Germain qui termine champion de France. Les Parisiens devaient obtenir au moins un point contre Lens, au Parc des Princes, pour être officiellement champions. La mission a été respectée. Réduit à 10, le Racing Club de Lens accroche le match nul 1 but partout. «Une étoile sans éclat» titre L’Équipe ce dimanche. La presse européenne salue l’exploit des Parisiens. «Mission accomplie» titre le Corriere Dello Sport. «Le PSG règne en maître» pour le quotidien AS. Avec ce dixième sacre, le club rejoint l’AS Saint-Etienne au sommet du football français, mais cet exploit n’a pas été célébré par les supporters.

City dit non à Pogba

La nouvelle déconvenue contre Arsenal a fortement agacé le coach intérimaire. «Rangnick se déchaîne» peut on lire sur la Une du Sunday Express. L’actuel patron de Manchester United a déclaré après le match avoir préparé un «dossier de la honte» sur les joueurs. Un document qu’il donnera au futur manager Erik ten Hag. Ralf Rangnick a assuré ne pas s’être retenu en l’écrivant, estimant avoir été laissé pour compte par un vestiaire qu'il a qualifié en privé d'«égoïste, gonflé à bloc, manquant de qualité». Peut-être que Paul Pogba fait partie de ces joueurs. Le Sunday Express, et le Sunday Star rapportent que «La Pioche» a été snobée par Manchester City. Le Français, en fin de contrat en juin, a été présenté aux champions anglais ces dernières semaines. Mais selon les tabloïds anglais, la réponse de City fut brève : «merci, mais non merci».

Le Betis roi d'Espagne

Au bout d'un suspense insoutenable, le Real Betis Balompié a remporté la Coupe d'Espagne 2021-2022. «Le Betis touche le ciel» titre AS. C’est la troisième Coupe du Roi de l’histoire du club andalou. Pour la première fois depuis 24 ans, une finale de Coupe d'Espagne s'est achevée aux tirs au but. 1 but partout aux termes des prolongations, les Verdiblancos sont venus à bout de Valence 5-4 aux TAB. C'est le jeune Juan Miranda, né à Séville, qui a libéré pour de bon son équipe. «Le miranda de ma vie» s’exclame Estadio Deportivo sur sa Une avec le latéral qui crie de joie. Il s'agit du premier trophée remporté par le Français Nabil Fekir avec un club. C’est une «joie maximale» pour les Beticos comme l’écrit Marca ce dimanche.