Stade Rennais : un mercato calme assure le président Nicolas Holveck

Pour la première fois de son histoire malgré 63 années dans l'élite du football français, le Stade Rennais va découvrir la Ligue des Champions. Troisième du championnat, le club breton est enfin récompensé et devra se préparer à disputer les tours préliminaires (sauf si la Ligue Europa se termine et que son vainqueur est déjà qualifié en Ligue des Champions). Une situation qui devrait laisser place à l'euphorie mais le président Nicolas Holveck s'est montré mesuré.

Interrogé sur BFM TV, il a dit qu'on ne devrait pas voir de folie au mercato du côté du club coaché par Julien Stéphan : «on est certains au minimum de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, c'est-à-dire des recettes d'un peu plus de 8 millions d'euros. La Ligue des champions nous assurerait un peu moins de 30 millions d'euros. L'écart est énorme en fonction des différentes hypothèses de qualification et des performances qu'on aura. On a encore une incertitude concernant notre budget de la saison prochaine.» Comme le dit si bien le dicton, prudence est mère de sûreté et le Stade Rennais semble bien l'appliquer à la lettre.