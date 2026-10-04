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«Beaucoup de gens ne connaissent le Portugal que grâce à Ronaldo», la sortie folle d’un ministre portugais

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo face à la Hongrie @Maxppp
Portugal Norvège

Parti du rassemblement du Portugal suite à la décision de Jorge Jesus de lui préférer Gonçalo Ramos pour affronter le Danemark ce jeudi (4-2), Cristiano Ronaldo a provoqué des remous autour de la sélection portugaise. Un tremblement de terre aux conséquences économiques qui a poussé Manuel Castro Almeida, le ministre de l’Économie et de la Cohésion territoriale, à s’exprimer sur le sujet.

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S’il a confirmé qu’il n’était pas le mieux placé pour juger la décision de Jorge Jesus, il a admis sur Now Canal que la perte de Cristiano Ronaldo serait néfaste pour le Portugal : « ce serait bien si le Portugal pouvait continuer à compter sur cet atout. Cristiano Ronaldo a un impact énorme sur la projection, sur la valorisation de la marque Portugal. Il est la personne la plus connue du Portugal, beaucoup de gens ne connaissent le Portugal que grâce à Cristiano Ronaldo. »

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