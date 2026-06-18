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PSG : Luis Campos rend un bel hommage à Éric Roy

Par Jordan Pardon
1 min.

L’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, est décédé ce mercredi à l’âge de 58 ans. L’ancien joueur de l’OM luttait depuis plus de trois ans contre un cancer du pancréas. Les hommages et réactions du foot français se multiplient depuis hier soir et le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a également tenu à honorer la mémoire du Niçois de naissance.

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«J’ai perdu un ami et le football et le Monde aussi. Je te serai toujours reconnaissant de l’accueil exceptionnel que tu m’avais réservé dans le football Français depuis ma première année à Monaco. Du début à la fin. Un grand et intègre gentleman. Repose en paix. Toutes mes pensées vont à ta famille», a ainsi écrit Campos dans un tweet.

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