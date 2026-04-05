Super Lig : Fenerbahçe l’emporte sur le fil face à Beşiktaş

Fenerbahçe a dû prendre son mal en patience face à Beşiktaş ce dimanche à l’occasion de la 28e journée de Süper Lig. Mais les coéquipiers de Matteo Guendouzi et de N’Golo Kanté, tous deux titularisés au coup d’envoi par Domenico Tedesco, se sont finalement imposés (1-0) au Stade Şükrü Saracoğlu, grâce à un but sur penalty de Kerem Artürkoglu (90e+11).

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Aligné derrière Anderson Talisca en tant que milieu offensif, Marco Asensio a dû céder sa place à la 24e minute de jeu. L’ex-Angevin, Sidiki Chérif, est quant à lui entré en seconde période. À l’arrivée, Fenerbahçe passe à la deuxième place du championnat turc, avec le même nombre de points que Trabzonspor (3e) et, surtout, une unité de retard sur Galatasaray (1er), qui a un match en retard à disputer. Galatasaray et Fenerbahçe s’affronteront dans trois semaines, lors de la 32e journée, dans un choc décisif pour le titre. Beşiktaş est quatrième.