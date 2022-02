Liga : l'Atlético de Madrid vient à bout de Getafe au terme d'un scénario totalement dingue !

Après le triste match nul concédé par le Real Madrid à Villarreal (0-0), la 24ème journée de Liga se poursuivait, ce samedi à 21 heures, avec une affiche entre l'Atlético de Madrid (6e, 36 pts) et Getafe (15e, 25 pts). Au Wanda Metropolitano, les Colchoneros, auteurs de trois défaites sur leurs quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, voulaient relever la tête après le revers concédé sur la pelouse du Camp Nou face au Barça (2-4). En face, les Azulones restaient quant à eux sur deux succès et un nul lors des trois derniers matches et pouvaient se donner de l'air sur la zone de relégation en cas de nouvelle victoire à Madrid. Sous les yeux de leurs supporters, les Colchoneros démarraient malgré tout cette rencontre tambour battant et Correa profitait d'une intervention manquée de Djené pour ouvrir le score (1-0, 20e). Idéalement lancé, l'Atléti frappait à nouveau quelques instants plus tard quand Cunha, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif, donnait deux buts d'avance aux siens (2-0, 27e).

Sonnés mais non résignés, les visiteurs réagissaient d'ailleurs immédiatement par l'intermédiaire de Mayoral qui prenait le meilleur sur Reinildo pour relancer Getafe (2-1, 30e). Un premier acte qui virait alors dans une folie certaine. Transformant deux penaltys coup sur coup (37e, 42e), Ünal permettait ainsi aux visiteurs de totalement renverser les débats et reprendre l'avantage. Une joie, cependant, de courte durée puisque Correa s'offrait lui aussi un doublé pour remettre les Colchoneros à hauteur juste avant la pause (3-3, 45+5e). Au retour des vestiaires, le rythme retombait mais les locaux voyaient rouge et terminaient cette rencontre à dix après un pied haut coupable de Felipe (58e). En infériorité numérique, les hommes de Diego Simeone résistaient et préservaient l'essentiel malgré une timide frappe de Maksimovic (74e). Il fallait alors attendre les ultimes secondes de cette rencontre pour voir à nouveau les filets trembler. L'œuvre de Hermoso qui reprenait le ballon de manière acrobatique pour offrir un précieux succès aux siens malgré une dernière frayeur procurée par Maksimovic (90+1e). Avec ce résultat nul (4-3), les Colchoneros se hissent ainsi à la 4ème place. Getafe reste 15ème.

