Ligue des Champions

OM : Aubameyang s’offre un doublé en 4 minutes !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Aubameyang (OM) @Maxppp
Marseille 2-1 Newcastle

Attendu au tournant face à Newcastle après trois défaites en quatre matches, le club phocéen était dans le dur face aux Magpies. Après le carton jaune reçu par Leonardo Balerdi au bout de trois minutes et un sauvetage sur sa ligne de Pierre-Emile Hojbjerg, Harvey Barnes a crucifié les Phocéens dès la 6e minute en reprenant un centre contré par Balerdi.

CANAL+ Foot
AUBAMEYANG RALLUME LE VÉLODROME DÈS LE RETOUR DES VESTIAIRES 🔥🔥

Avec la passe décisive de Bakola en prime 🎁

#OMNUFC | #UCL
Voir sur X
CANAL+ Foot
C'EST EXCEPTIONNEL : AUBAMEYANG S'OFFRE UN DOUBLÉ EN 4 MINUTES ET PROPULSE L'OM DEVANT 🤯🤯

Cet OM / Newcastle s'enflamme et c'est à vivre sur CANAL+FOOT ⚡️

#OMNUFC | #UCL
Voir sur X

Mené au score, l’OM a toutefois réagi dès l’entame de la deuxième période. Après une sortie totalement ratée de Nick Pope, Pierre-Emerick Aubameyang en a profité pour égaliser (46e). Le Gabonais a même mis le feu au Vélodrome en marquant un doublé juste après en reprenant un centre de Weah (50e).

