OM : Aubameyang s’offre un doublé en 4 minutes !
Attendu au tournant face à Newcastle après trois défaites en quatre matches, le club phocéen était dans le dur face aux Magpies. Après le carton jaune reçu par Leonardo Balerdi au bout de trois minutes et un sauvetage sur sa ligne de Pierre-Emile Hojbjerg, Harvey Barnes a crucifié les Phocéens dès la 6e minute en reprenant un centre contré par Balerdi.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:12
AUBAMEYANG RALLUME LE VÉLODROME DÈS LE RETOUR DES VESTIAIRES 🔥🔥Voir sur X
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:16
C'EST EXCEPTIONNEL : AUBAMEYANG S'OFFRE UN DOUBLÉ EN 4 MINUTES ET PROPULSE L'OM DEVANT 🤯🤯Voir sur X
Mené au score, l’OM a toutefois réagi dès l’entame de la deuxième période. Après une sortie totalement ratée de Nick Pope, Pierre-Emerick Aubameyang en a profité pour égaliser (46e). Le Gabonais a même mis le feu au Vélodrome en marquant un doublé juste après en reprenant un centre de Weah (50e).
