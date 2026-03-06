Ligue 1 : avant Chelsea, le PSG tombe au Parc des Princes contre l’AS Monaco

Cinq jours avant son rendez-vous décisif contre Chelsea, en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devait assurer face à un adversaire qu’il vient d’éliminer : l’AS Monaco. Car en cas de succès, les Franciliens pouvaient prendre le large en tête du classement et dans un moment important. Mais les Asémites sont en grande forme depuis un moment et restent sur trois succès de suite, en plus d’être revanchards après une double confrontation maîtrisée contre leur adversaire du soir.

La suite après cette publicité

Avec les titularisations de Dro Fernandez, Doué, Kvaratskhelia et Barcola en faux neuf, les Parisiens n’affichaient pas un visage serein en début de match et subissaient un premier avertissement avec une tête de Zakaria proche du cadre (6e). Akliouche a également été proche de voir sa belle frappe être cadrée (17e). De leur côté, les Franciliens ne parvenaient pas à aller au bout de leurs occasions, à l’instar de cette frappe manquée par Dro Fernandez (22e). Et c’est sur une grosse perte de balle de Zaire-Emery, dans sa propre surface, qu’Akliouche pouvait ouvrir le score à bout portant, au premier poteau (1-0, 27e).

L’AS Monaco n’a jamais lâché

L’AS Monaco effectuait un sacré travail pour gagner des duels et se projeter vers l’avant, même après la pause. Car après une nouvelle perte de balle parisienne, Golovin pouvait croiser son tir pour aller faire le break (2-0, 55e). Mais avec l’entrée de Dembélé et Kang-In Lee, le PSG s’est enfin réveillé et cela a vite payé avec la réduction du score de Barcola (2-1, 71e). De quoi relancer totalement le match à vingt minutes de la fin… mais l’état d’esprit des hommes de Luis Enrique n’y était pas.

La suite après cette publicité

Et quelques instants plus tard, une lourde frappe de Balogun, contrée, venait mettre un sérieux coup de froid au Parc des Princes (3-1, 73e). Et Adingra était même tout proche d’infliger une correction, en trouvant la transversale (88e). Une sérieuse défaite pour les Parisiens, clairement pas au niveau ce vendredi soir, et qui devront s’en servir pour se remobiliser avant Chelsea. Car Lens peut revenir à un point en cas de succès contre Metz. De son côté, Monaco a montré qu’il était toujours un candidat à la Ligue des Champions, en revenant provisoirement à trois points de l’OM avant d’aller à Brest.