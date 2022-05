EdF : Noël Le Graët recadre Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé à L’Equipe, ce samedi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, qui a assuré ne pas avoir contacté Zidane pour succéder éventuellement à Deschamps après la Coupe du monde, s'est également exprimé sur le mode de fonctionnement des opérations marketing de l’équipe de France. Et malgré le récent boycott de Kylian Mbappé lors du dernier rassemblement, le dirigeant des Bleus ne compte pas modifier la feuille de route sur cet aspect. En revenant sur le boycott très commenté de KM7, le boss de l'EdF a par ailleurs rappelé que ces modalités convenaient à l'ensemble du groupe.

«Je n'étais pas là. Mais je l'ai eu au bout du fil et je pensais à un moment qu'il allait descendre. Mais il avait sûrement son avocate avec un autre téléphone... Résultat, il n'est pas descendu. Dans cette affaire, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai réuni les autres joueurs à Marseille (à l'occasion de France-Côte d'Ivoire) pour savoir ce qu'ils pensaient. Ensuite, à Lille (pour France-Afrique du Sud), Hugo Lloris, au nom des copains, est venu me voir pour me dire : "Ne changez rien. Il faut une égalité parfaite des primes entre les joueurs." Ça a duré dix minutes. Concernant Mbappé, je vais rencontrer prochainement son avocate pour discuter», a ainsi lancé NLG avant de conclure : «si Mbappé n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. Lloris est un homme respectable. Varane, aussi, m'a dit : "Président, on ne veut pas changer." Égalité parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disant obsolètes. Ce n'est pas vrai. Mais, je le redis, ce qui me rassure, c'est l'attitude générale des joueurs." Et Kylian, franchement, je ne joue pas aux faux culs, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le football n'est pas un sport individuel.»