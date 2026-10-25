MU : Michael Carrick n’est pas inquiet pour son avenir

Ce dimanche a fait très mal du côté de Manchester United. Balayés 3-0 par Bournemouth, les Red Devils ont réalisé un match atroce et se retrouvent désormais, seizièmes de Premier League à seulement un point de la zone rouge. Après cette partition de faible qualité, l’entraîneur Michael Carrick a fait le point au micro de Sky Sports : «c’est difficile pour moi de vivre une journée comme celle-ci dans ce club et de ressentir l’émotion, la dynamique d’aujourd’hui. Pas pour moi personnellement, mais pour Manchester United. C’était vraiment mitigé aujourd’hui. Je ressens une grande responsabilité, je suis au club depuis longtemps. Ça fait terriblement mal de nous voir traverser ça en ce moment.»

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Pour autant, l’ancien milieu de terrain qui est allé saluer les supporters après le match pour assumer sa responsabilité ne s’imagine pas forcément être limogé après cette nouvelle défaite : «ce n’était pas un adieu de ma part. J’ai des sentiments partagés. Je suis avec mes joueurs, ils traversent une période difficile. Nous pouvons parfois les aider, mais la situation se dégrade pour d’autres et les garçons le ressentent fortement. C’est aussi un sentiment mitigé de la part des supporters de réagir ainsi.»