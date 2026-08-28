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Arsenal annonce le départ de Reiss Nelson, pisté par l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.
Reiss Nelson avec Arsenal @Maxppp

Il fut une piste de l’OM. Selon nos informations, une offre a même été formulée il y a une quinzaine de jours sans qu’Arsenal ne donne suite. Le club anglais vient pourtant de libérer de sa dernière année de contrat Reiss Nelson (26 ans).

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Un accord a été trouvé entre le joueur et son désormais ex-club. Formé chez les Gunners, l’ailier n’a pourtant porté le maillot qu’à 13 reprises en équipe première. Il a sans cesse été prêté (Hoffenheim, Fulham, Feyenoord, Brentford) sans jamais s’imposer. Il devrait vite rebondir.

Pub. le - MAJ le
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