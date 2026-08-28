Premier League
Arsenal annonce le départ de Reiss Nelson, pisté par l’OM
1 min.
@Maxppp
Il fut une piste de l’OM. Selon nos informations, une offre a même été formulée il y a une quinzaine de jours sans qu’Arsenal ne donne suite. Le club anglais vient pourtant de libérer de sa dernière année de contrat Reiss Nelson (26 ans).
La suite après cette publicité
Once a Gooner, always a Gooner ❤️— Arsenal (@Arsenal) August 28, 2026
Thank you, Reiss 👏 pic.twitter.com/w0bUJkeRWG
Un accord a été trouvé entre le joueur et son désormais ex-club. Formé chez les Gunners, l’ailier n’a pourtant porté le maillot qu’à 13 reprises en équipe première. Il a sans cesse été prêté (Hoffenheim, Fulham, Feyenoord, Brentford) sans jamais s’imposer. Il devrait vite rebondir.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer