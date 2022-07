Le Borussia Dortmund fixe un prix démentiel pour Jude Bellingham !

La suite après cette publicité

Grand espoir du football anglais, Jude Bellingham est très certainement l'une des plus grosses valeurs marchandes sur la planète football. Sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis juillet 2020, l'ancien milieu de terrain de Birmingham ne cesse d'impressionner et attise logiquement les plus belles convoitises. Auteur de 6 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l'enfant de Stourbridge est même d'ores et déjà promis au départ lors du mercato estival 2023.

Convoité depuis plusieurs semaines par le Real Madrid qui pense déjà à faire une offre de 90 millions d'euros, l'international des Three Lions (15 sélections) pourrait ainsi rejoindre un entrejeu madrilène déjà étourdissant avec Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Fede Valverde, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni... Méfiance tout de même puisque selon les dernières informations livrées par The Athletic, les Merengues devront faire face à une forte concurrence.

Jude Bellingham, c'est 120 M€ !

Dans cette optique, le média britannique précise que Chelsea, Liverpool et Manchester United sont également sur les rangs. Disposant d'une très bonne relation avec Jordan Henderson, capitaine des Reds et coéquipier de Belligham en sélection, le milieu âgé de 19 ans pourrait notamment se laisser tenter par les sirènes du club de la Mersey. Une chose est sûre, il faudra aligner un énorme chèque pour s'offrir les services de celui qui totalise 135 matches au niveau professionnel.

Comme le rapporte la presse allemande, ce lundi, les dirigeants du Borussia Dortmund aurait ainsi évalué l’international britannique à 120 millions d’euros ! Un chiffre prohibitif pour de nombreux clubs mais qui ne semble guère effrayer les formations précédemment citées. Reste désormais à connaître le choix du principal intéressé qui reste, pour l'heure, focalisé sur ses performances avec les Marsupiaux. «Le seul avenir auquel je pense, c'est le prochain match avec Dortmund. Je serai là la saison prochaine. Je suis prêt». Rendez-vous en 2023...