Bayern Munich : le message touchant de Kompany sur les ennuis de Musiala

Handicapé par des malaises à répétition en début de saison, Jamal Musiala (23 ans) n’a pas été verni. Alors qu’il venait de revenir à la compétition, le jeune milieu offensif du Bayern Munich s’est blessé aux muscles de la cuisse lors d’un échauffement avec la Nationalmannschaft. Absent pour le déplacement de demain à Augsbourg, le Bavarois n’a pas été épargné par les coups durs depuis le début de l’exercice et va donc être géré avec une extrême prudence par son entraîneur Vincent Kompany.

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« Je comprends tout à fait ce qu’il raconte au sujet des revers. J’ai moi-même vécu cela à de nombreuses reprises au cours de ma carrière. Savoir rebondir après un revers, c’est une force. J’espère qu’il pourra à nouveau prendre du plaisir à jouer au football dans les années à venir. Mais quand on réussit un retour en force, c’est quelque chose qui reste gravé en soi pour le reste de sa vie. Toute l’équipe se réjouit chaque fois qu’il marque un but. Il continuera sans aucun doute à en marquer », a confié le Belge ce matin en conférence de presse.