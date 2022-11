CdM, France : Eduardo Camavinga réagit au forfait de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Officiellement forfait depuis ce samedi soir, Karim Benzema ne participera pas au Mondial avec l'équipe de France. Une absence forcément préjudiciable à laquelle a réagit Eduardo Camavinga, qui va, pour sa part, disputer sa première Coupe du Monde.

« C'est sûr que la soirée d'hier n'a pas été une bonne soirée. On l'a su dans la soirée qu'il n'était pas disponible. Il n'a pas pu nous le dire en face car il est parti très tôt ce matin. Je l'ai eu par message et il était dépité de ne pas jouer cette compétition qui lui tient à coeur. Il y a quand même de grands joueurs, donc on va se battre pour ceux qui ne peuvent pas être là et pour toute la France », a ainsi déclaré le milieu de terrain du Real Madrid.