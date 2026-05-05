Arsenal - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Ce madri, c’est la suite des demi-finales de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. À domicile, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Le milieu de terrain est assuré par Myles Lewis-Skelly et Declan Rice. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Bukayo Saka, Eberechi Eze et Leandro Trossard.

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De leur côté, les Colchoneros s’organisent dans un 4-4-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko et Matteo Ruggeri en défense. Marcos Llorente et Koke composent l’entrejeu avec Giuliano Simeone et Ademola Lookman sur les ailes. En pointe, Julian Alvarez est accompagné par Antoine Griezmann.

Les compositions

Arsenal :

Atlético de Madrid :

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