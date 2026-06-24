News Stars : la pépite Adesina Hamed Ramanou va s’engager à Nordsjælland

À seulement 16 ans, Adesina Hamed Ramanou s’apprête à franchir une étape majeure dans sa jeune carrière. Selon nos informations, un accord est en cours de finalisation pour permettre au milieu de terrain burkinabè de rejoindre le FC Nordsjælland dès sa majorité. Pur produit de l’académie New Stars, le joueur né en 2010 est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Régulier au plus haut niveau chez les jeunes, il a notamment été élu dans l’équipe type du tournoi de Diambars, Ramanou séduit par son intelligence de jeu, sa qualité technique et sa maturité malgré son jeune âge. Doté d’un fort potentiel et d’un profil moderne de milieu de terrain capable d’influencer le jeu dans les deux sens, l’international u17 burkinabé confirme l’intérêt grandissant des recruteurs européens pour les talents issus de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Ce futur transfert vient renforcer un peu plus la réputation de New Stars, devenue l’une des académies les plus performantes de la région en matière de formation et d’exportation de jeunes talents. Le cas d’Arsène Kouassi, désormais professionnel à Lorient, est loin d’être isolé. Martin Bleu Nogoto (2006) a également signé professionnel avec le club breton, tandis que Souleymane Alio poursuit son développement au FC Nordsjælland. Mohamed Fofana (2008) évolue déjà comme professionnel au Riga FC et Ali Koné (2009) est suivi de près par Sochaux ainsi que plusieurs clubs prestigieux comme Braga et Benfica, récemment venus observer le joueur à Ouagadougou. Sans oublier un défenseur central de la génération 2009, dont le nom n’a pas encore filtré, qui est actuellement à l’essai au Bayern Munich. Avec Ramanou en route vers le Danemark, New Stars confirme son statut de référence montante de la formation africaine et continue d’ouvrir les portes du très haut niveau à ses jeunes pépites.