Mercato : le PSG a tenté un incroyable coup de dernière minute

«Je n’ai pas ma montre mais le mercato ferme ses portes-là. À moins que Luis Campos nous réserve une surprise de dernière minute mais je ne pense pas honnêtement.» Luis Enrique avait la mine rieuse hier lors de la conférence de presse à la veille du déplacement à Strasbourg (21h ce soir, match comptant pour la 20e journée de Ligue 1). L’Espagnol avait raison. Personne n’est venu renforcer son effectif sur le gong. Hugo Ekitike est lui parti dans les dernières heures. Il a été prêté avec option d’achat à l’Eintracht Francfort après une demi-saison sans jouer.

La suite après cette publicité

Cette dernière journée aura finalement été assez calme à Paris. Luis Campos nous a pourtant habitué ces dernières années à tenter des coups dans les derniers instants. Rien qu’il y a un an, on se rappelle de l’épisode Hakim Ziyech. Tout était ok pour la venue du Marocain mais les documents avaient été envoyés trop tardivement par Chelsea. La Ligue de Football Professionnel avait finalement retoqué ce mouvement. Présent au Qatar hier matin avant de rentrer à Paris, le directeur sportif portugais n’a pas chômé non plus.

À lire

La prédiction de Daniel Riolo sur le mercato d’été du PSG

Le PSG a fait une offre à De Ligt

Il a bel et bien pris son téléphone pour tenter de ramener un défenseur central. L’Equipe le dévoilait hier matin dans ses colonnes. Un dernier coup surprise était envisagé. Le staff technique a des doutes après les premiers pas de Lucas Beraldo, lequel est arrivé pour 20 M€ de São Paulo au début du mois de janvier. Le Brésilien de 20 ans ne sera sans doute pas prêt pour les prochaines grandes échéances. Campos le sait et a essayé de faire venir un nouvel élément à ce poste. La piste Leny Yoro était toujours prioritaire mais c’était trop tard.

La suite après cette publicité

Le PSG n’a même pas perdu de temps à appeler le LOSC pour connaître leur position sur leur jeune perle. D’après L’Equipe, c’est le Bayern Munich que la direction parisienne a contacté. Cette fois, ce n’était pas pour Joshua Kimmich mais pour un certain Matthijs de Ligt (24 ans). Ce dernier est remplaçant au Bayern et envisage un départ l’été prochain. Malgré une offre formulée par le club de la capitale, le Néerlandais a refusé, décidant de rester en Bavière jusqu’à la fin de la saison. Luis Enrique fera avec ce qu’il a déjà sous la main.