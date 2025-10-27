Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Les punchlines dingues de Bellingham et Vinicius Jr à Pedri

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp

Il a répondu présent. Pas forcément à un niveau excellent sur ce début de saison, Jude Bellingham a rendu une très belle copie au Bernabéu, avec une passe décisive et un but. Au delà du volet statistique, on a revu un Bellingham inspiré, en confiance et en jambes physiquement. Et un Bellingham chambreur. Movistar a ainsi dévoilé des images du match, pendant laquelle l’Anglais commet une faute sur Pedri. Les joueurs du Barça et le numéro 8 ont demandé un rouge pour le Madrilène. Et ce dernier a lâché une punchline au Canarien pour lui répondre : « même pas avec Negreira », qu’il a répétée à plusieurs reprises, en référence à la fameuse affaire.

La suite après cette publicité
El Día Después en Movistar Plus+
"Llorón... Eres un llorón..."

Lo de Vinicius y Pedri.

#ElDíaDespués
Voir sur X

Vinicius Jr lui a été moins subtil lorsqu’il s’est adressé à son homologue barcelonais. « Pleurnichard, tu parles tout le temps. Arrête de pleurer. Parle sur le terrain, pleurnichard », a lancé le Brésilien à l’Espagnol. Bonne ambiance…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid
Vinícius Júnior
Pedri
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Pedri Pedri
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier