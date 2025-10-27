Les punchlines dingues de Bellingham et Vinicius Jr à Pedri

Il a répondu présent. Pas forcément à un niveau excellent sur ce début de saison, Jude Bellingham a rendu une très belle copie au Bernabéu, avec une passe décisive et un but. Au delà du volet statistique, on a revu un Bellingham inspiré, en confiance et en jambes physiquement. Et un Bellingham chambreur. Movistar a ainsi dévoilé des images du match, pendant laquelle l’Anglais commet une faute sur Pedri. Les joueurs du Barça et le numéro 8 ont demandé un rouge pour le Madrilène. Et ce dernier a lâché une punchline au Canarien pour lui répondre : « même pas avec Negreira », qu’il a répétée à plusieurs reprises, en référence à la fameuse affaire.

Vinicius Jr lui a été moins subtil lorsqu’il s’est adressé à son homologue barcelonais. « Pleurnichard, tu parles tout le temps. Arrête de pleurer. Parle sur le terrain, pleurnichard », a lancé le Brésilien à l’Espagnol. Bonne ambiance…