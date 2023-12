MU : Paul Scholes prend la défense d’Erik Ten Hag

Capable du meilleur (2-1 vs Chelsea), comme du pire (0-3 vs Bournemouth), Manchester United peine à trouver un semblant de régularité dans ses résultats. Dans le jeu, pourtant, les joueurs d’Erik ten Hag le sont. Et ça n’est pas toujours beau à voir. Vivement critiqué depuis le début de saison, notamment pour sa gestion du vestiaire, l’entraîneur néerlandais peut néanmoins compter sur l’étonnant soutien de Paul Scholes, l’une des rares légendes des Red Devils qui se range derrière le tacticien. Interrogé sur TNT Sports, l’ancienne gloire mancunienne estime qu’il «essaie de faire ce qu’il faut, même si cela ne se traduit pas sur le terrain.»

«Je ne vois personne d’autre qui pourrait faire mieux. Je l’aime bien, il a besoin de temps pour faire ce qu’il a prévu, mais il doit avancer (…) Il doit assumer sa part de responsabilité, une équipe est toujours le reflet de son manager. La culture d’un club provient du terrain d’entraînement et le manager doit bien faire les choses. Partout. Je ne pense pas que le manager devrait être changé, il faut lui donner du temps (…) Nous avons vu des entraîneurs de haut niveau venir et partir d’ici, sans que rien ne change. C’est bien de rester avec lui. Nous n’avons certainement pas les joueurs pour rivaliser avec le haut du classement. Nous sommes loins de ce niveau. Même si ce groupe donne le meilleur de lui-même, il n’est tout simplement pas assez bon», regrette Paul Scholes. Il conclut : «les nouveaux propriétaires aiment faire venir de nouvelles personnes. Il sera soumis à une forte pression si les choses ne s’améliorent pas.»