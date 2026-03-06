Bundesliga : le Bayern Munich devance M’Gladbach et fonce vers le titre

Le Bayern Munich roule en tête de la Bundesliga. Avec déjà 11 points d’avance sur le Borussia Dortmund, le club bavarois avait l’occasion d’encore prendre de l’avance face au Borussia M’Gladbach, qui peine à sortir du milieu de tableau. Et en trente minutes, l’homme en forme Luis Diaz ouvrait le score (1-0, 33e), avant que le Colombien ne se mue en passeur décisif pour Laimer (2-0, 45e).

Une première période parfaite pour les Bavarois, qui ont cependant perdu Manuel Neuer sur blessure après la pause. Mais malgré cela, le FCB a continué de se montrer tranchant, en allant s’offrir un troisième but sur un penalty de Musiala (3-0, 57e), profitant d’une expulsion côté Gladbach. En fin de match, Jackson s’ajoutait à la fête (4-0, 79e). Le Bayern Munich s’envole en tête de la Bundesliga avant d’aller défier l’Atalanta, en C1. De son côté, M’Gladbach, qui a réduit le score en fin de match, pointe à la 12e place.