Le Bayern Munich veut faire ses courses au FC Barcelone

« Un départ ? Non, non, et non. Les choses vont s’arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s’arranger pour lui ». Depuis quelques semaines déjà, la presse catalane spécule de plus en plus sur un possible départ d’Ansu Fati dans les prochains mois.

Effectivement, la pépite made in La Masia peine à être régulière, et sa valeur sur le marché en fait un atout intéressant pour le Barça, qui continue d’avoir besoin de liquidités. Plus tôt cette semaine, on a parlé d’un intérêt prononcé de Manchester United pour l’international espagnol, qui n’a démarré que 7 rencontres en Liga ceette saison, pour 19 apparitions au total, avec 3 buts et 3 passes décisives au compteur.

Le Bayern est très chaud

Et selon les informations de Mundo Deportivo, le Bayern Munich s’intéresse aussi au joueur de 20 ans. Les Bavarois veulent convaincre le joueur de les rejoindre en Allemagne, profitant du fait qu’il ne soit pas titulaire ni si important que ça aux yeux de Xavi du côté du Camp Nou.

Le média précise que d’autres clubs, comme Arsenal et Tottenham, sont aussi intéressés par le joueur qui peine à confirmer depuis ses soucis au genou. Sa clause libératoire d’un milliard d’euros et son contrat qui court jusqu’en 2027 permettent au Barça de se montrer fort dans d’éventuelles négociations, et nul doute qu’il faudra mettre la main à la poche pour se l’offrir…