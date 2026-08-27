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La sortie fracassante de Ruben Amorim sur Rafael Leão

Par Josué Cassé
1 min.
Rafael Leão @Maxppp

Rafael Leão se rapproche du départ. Annoncé proche de Galatasaray, l’attaquant portugais de l’AC Milan reste également dans le viseur d’Aston Villa, qui est en passe de s’offrir Nicolas Jackson. Présent en conférence de presse, ce jeudi, Ruben Amorim s’est, lui, montré très clair au sujet du buteur de 27 ans : un départ est fortement recommandé…

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«Rafael Leão est un joueur très très fort. J’ai dit à Leão et à l’équipe que s’il a la bonne mentalité, il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde, mais il doit avoir la bonne mentalité. Parfois, vous atteignez un moment où vous devez aller ailleurs. Nous sommes dans cette phase intermédiaire. Je comprends que vous voulez parler du mercato, je ne sais pas ce qui va se passer. Parlons du mercato lors des prochaines conférences de presse, je vous le promets».

Pub. le - MAJ le
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