Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps juge la prestation de Kylian Mbappé

Par Maxime Barbaud
Mbappé Bleus @Maxppp
France 2-1 Islande

L’équipe de France s’en est remis à Kylian Mbappé pour renverser l’Islande et finir par l’emporter 2-1. Kylian Mbappé a d’abord égalisé sur penalty, devenant au passage le 2e meilleur buteur des Bleus, seul, derrière Olivier Giroud, avant de servir Bradley Barcola sur le but de la victoire. Didier Descshamps était satisfait de son capitaine ce soir sur TF1.

«Il est bien dans sa tête. Il a les jambes, il fait beaucoup d’efforts et donne beaucoup de solutions. Il est efficace car il marque sur les deux matchs (Ukraine et Islande, ndlr). Il est le leader. Il est altruiste, il se trouve bien dans le jeu, il a une liberté, il peut décrocher et il a une bonne entente avec Michael (Olise).» Un sélectionneur heureux pour son leader.

