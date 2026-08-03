Mercato, Real Madrid : le prix colossal du possible transfert de Vinicius Jr à Arsenal

Tout indique que ce sera le gros feuilleton mercato de ce mois d’août. Alors qu’il ne trouve toujours pas d’accord pour prolonger avec le Real Madrid, à onze mois maintenant de la fin de son bail, Vinícius Júnior est convoité par Arsenal. Et les Londoniens sont prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table pour enrôler le Brésilien. Depuis plusieurs jours déjà, les médias anglais et espagnols confirment la volonté des Gunners de s’offrir l’ancien de Flamengo, qui serait la grande star du projet d’Arsenal pour la saison à venir.

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Pour le champion d’Angleterre, il s’agit d’une opération stratégique, visant à franchir un cap sur le plan sportif, mais aussi médiatique. Pour le joueur, c’est la possibilité d’être la véritable star d’un projet et le leader offensif d’Arsenal, sans devoir partager la vedette comme à Madrid. Le journal AS fait de nouvelles révélations sur ce dossier ce lundi, expliquant que Mikel Arteta a déjà pris les choses en main.

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Arsenal est prêt à tout

L’entraîneur espagnol a même déjà parlé avec Vinicius Jr, pour lui faire savoir à quel point il serait important du côté de l’Emirates Stadium. Surtout, le média espagnol estime le prix du transfert à 150 millions d’euros. Une somme conséquente, et ce, alors que le joueur arrive bientôt en fin de contrat. Les négociations entre les deux formations n’ont pas encore démarré, et tout dépendra de ce qui se passera à Valdebebas cette semaine, où le joueur va se réunir avec la direction du Real Madrid ainsi qu’avec José Mourinho. Une réponse définitive est attendue.

Si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation, les dirigeants d’Arsenal passeront à l’attaque. Le journal ibérique précise une fois encore que pour l’instant, le joueur a plutôt envie de rester à Madrid. Mais, comme révélé par différents médias comme The Athletic ces derniers jours, les différences entre les exigences du joueur, qui réclame 30 millions d’euros nets par saison et une prime à la signature, et ce qu’est prêt à offrir le Real Madrid, sont trop importantes. Arsenal a clairement un coup à jouer…