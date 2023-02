Serie A : la Fiorentina reprend sa marche en avant à Vérone

La 24ème journée de Serie A se poursuivait ce lundi soir avec une affiche de bas de tableau entre l’Hellas et la Fiorentina à Vérone. Dans cette rencontre, les deux équipes se devaient de faire un résultat pour repartir de l’avant. Les joueurs de Vincenzo Italiano l’avaient bien compris et se mettaient tout de suite en évidence. Jonathan Ikoné débordait Pawel Dawidowicz d’une belle pointe de vitesse et servait ensuite Antonin Barak. Le joueur tchèque ne se faisait pas prier pour ouvrir le score contre son ancienne équipe d’une puissante frappe sous la barre (12e, 1-0).

Les locaux commençaient alors timidement à réagir afin d’égaliser le plus rapidement possible mais la défense de la Viola tenait bon et juste avant la pause, Arthur Cabral reprenait un corner de volée pour faire le break (39e, 2-0). Au retour des vestiaires, les joueurs de l’Hellas Vérone tentaient de refaire leur retard mais c’est bien la Viola qui faisait encore la différence avec un but venu d’ailleurs. En effet alors qu’Adolfo Gaich trouvait le poteau (88e), Cristiano Biraghi envoyait un coup franc de sa moitié de terrain dans le but adverse (89e, 3-0). Au classement, la Viola fait la bonne opération de la soirée. La Fio occupe désormais la 12ème place de Serie A.

