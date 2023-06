Nice - OL : les compositions officielles

La Ligue 1 effectue son dernier tour de piste de la saison sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, l’OGC Nice reçoit dans son antre de l’Allianz Riviera, l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 38ème et dernière journée du championnat de France. Une ultime bataille attendue par les fans, alléchante sur le papier mais malheureusement dépourvue d’enjeu. Et pour cause, actuels septiemes de Ligue 1 (62pts) et engagés dans une belle remontée au classement ces dernières semaines, les hommes de Laurent Blanc doivent espèrer un miracle pour chiper la cinquième place, synonyme de qualification en C4, à Rennes (5e, 65pts), suite à une différence de buts largement défavorables (+20 contre +29 pour les Bretons). Même cas de figure avec les protégés de Didier Digard. Englués dans le milieu de classement (9e, 55pts), loin de leurs ambitions initiales et des investissements entrepris par le club, les Aiglons n’ont plus rien à jouer lors de cette dernière échéance. Un résultat positif face à l’OL permettra cependant aux locaux de se projeter un peu plus sereinement sur la saison prochaine.

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h00. Pour cette dernière sortie de la saison en Ligue 1, Didier Digard décide de mettre en place un système de jeu articulé en 3-4-3. Le milieu de terrain est composé de Hicham Boudaoui et Alexis Beka Beka aux côtés de Melvin Bard et Jordan Lotomba, présents dans les couloirs. Le secteur offensif sera emmené par le trio Sofiane Diop, Terem Moffi et Gaëtan Laborde. Concernant les visiteurs, Laurent Blanc, handicapé par les absences de Dejan Lovren, Malo Gusto, Sinaly Diomandé et Moussa Dembélé, mise sur un 4-2-3-1. En défense, Jérôme Boateng accompagne Castello Lukeba au sein de la charnière centrale. Maxence Caqueret et Corentin Tolisso sont positionnés devant l’arrière-garde, tandis que le secteur offensif est composé de Bradley Barcola, Rayan Cherki et Jeffinho. Enfin, l’indispensable Alexandre Lacazette, désireux d’obtenir le titre de meilleur buteur de la saison, occupe logiquement la pointe de l’attaque.

Compositions des équipes :

OGC Nice : Schmeichel - Mendy, Rosario, Dante - Lotomba, Beka Beka, Boudaoui, Bard - Diop, Moffi, Laborde.

OL : Lopes - Kumbedi, Boateng, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette.

