PSG-Liverpool : Hakimi est confiant pour le match retour

Ce mercredi soir, le PSG s’est fait surprendre sur sa pelouse face à Liverpool. Dominateur, le club de la capitale a concédé un but sur la seule occasion adverse dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il faudra donc faire mieux au match retour du côté d’Anfield pour espérer se qualifier. Présent en zone mixte, Achraf Hakimi a semblé très confiant.

«On est content du travail, de l’envie de l’équipe. Il reste un deuxième match et on va là-bas pour ramener la victoire. Les matches ne se passent jamais deux fois de la même manière. Garder le ballon là-bas, aller attaquer comme aujourd’hui. Si on arrive à créer les mêmes occasions, c’est sûr qu’on va en marquer un minimum. On a la capacité de gagner, on a l’effectif pour ça. On va continuer sur la même dynamique que depuis le début d’année 2025»