ASSE : Pascal Dupraz commence à agacer

S'il a redressé l'AS Saint-Étienne de manière assez spectaculaire depuis son arrivée, le 14 décembre dernier (15 points pris sous ses ordres contre 12 en 18 matches pour Claude Puel), Pascal Dupraz ne fait pas encore totalement l'unanimité du côté des Verts, actuels 18es et premiers barragistes.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L'Équipe, en interne, on goûte très peu à son insistance au sujet du flou entourant son avenir alors qu'il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Ses allusions publiques à répétition à ce sujet en irritent certains dans les bureaux. Sa dernière prise de bec avec l'entraîneur de Clermont Pascal Gastien n'a pas non plus beaucoup plu...