Real Madrid : l'agent de Gareth Bale dégomme les supporters

Lors de la première réunion des agents européens à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Jonathan Barnett, qui s'occupe de l'attaquant du Real Madrid Gareth Bale, n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait du traitement réservé à son client de la part des supporters madrilènes, qui l'ont couvert de critiques depuis quelques saisons.

«C'est sans importance, je me fiche de ce qu'ils pensent. Je me fiche de ce que pensent les fans du Real Madrid, pourquoi devrais-je m'en soucier ? Je pense qu'ils ont été dégoûtés par Gareth Bale. Il a tout gagné et ils ont été méchants avec lui, a déclaré l'agent de 71 ans, avant de poursuivre sur la situation actuelle de l'international gallois. Il aime le Real Madrid et sa relation avec Carlo Ancelotti est fantastique. Il va bien. Malheureusement, il s'est blessé à nouveau, mais il ira bien, il jouera bientôt.»