Real Madrid : Toni Kroos évoque le cas Gareth Bale

Au cours des dernières rencontres du Real Madrid, Gareth Bale a montré une attitude désintéressé. Le bras de fer et le divorce entre le club et le Gallois semblent petit à petit s'acter. L'attaquant, qui n'a disputé que 22 rencontres pour les Merengues, serait donc en instance de départ. Mais face à la difficulté de lui trouver un point de chute, l'ailier de 31 ans resterait finalement à Madrid l'an prochain, où il devra se réintégrer.

Dans un podcast, son coéquipier Toni Kroos a apaisé les choses : « Tout n'a pas explosé, ce n'est pas aussi extrême que cela. Tout va bien dans l'équipe. La situation n'est satisfaisante pour personne. Mais il n'a certainement pas été acheté pour jouer aussi peu que dernièrement ». L'année dernière déjà, le Gallois n'était pas dans les plans de Zinédine Zidane et avait failli signer en Chine avant de finalement rester. Un revirement qui a affecté le moral du joueur selon le champion du monde 2014 : « Je crois qu'il voulait fondamentalement partir. Et que le club a d'abord dit 'oui', puis 'non pas encore'. Je ne sais pas s'il est toujours un peu énervé. C'est un sujet délicat ». Un cas qu'il va falloir régler rapidement pour le Real Madrid.