Le Barça communique sur la blessure d'Ousmane Dembélé

Une nouvelle tuile. Hier, la FFF a annoncé le forfait d'Ousmane Dembélé, touché samedi face à la Hongrie. Et alors qu'on évoquait une absence de trois mois, ce mardi L'Equipe a annoncé que le numéro 11 du Barça souffrait « d'une lésion importante du biceps fémoral droit » et qu'il serait out pour quatre mois minimum. Il était aussi précisé que le Français allait se faire opérer.

La suite après cette publicité

Quelques heures plus tard, le FC Barcelone a décidé de communiquer sur la blessure de Dembouz. «Ousmane Dembélé devra subir un traitement chirurgical. (...) Les examens réalisés sur l'international français du Barça Ousmane Dembélé mardi matin ont confirmé que le joueur souffrait d'une désinsertion du tendon du biceps au genou droit et qu'il devrait réaliser un traitement chirurgical. L'attaquant des Bleus dit adieu à l'Euro 2020, comme annoncé lundi par la sélection tricolore». Un nouveau coup dur pour l'ancien du BVB.