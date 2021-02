Real Madrid : Sergio Ramos bientôt de retour ?

Le 6 février dernier, Sergio Ramos subissait une opération au ménisque interne de son genou gauche après une énième blessure. Le club avait annoncé une indisponibilité de six à huit semaines. Mais Sergio Ramos, qui souhaite être là pour le match contre l’Atalanta, pourrait être de retour plus vite que prévu.

Selon les informations de AS, le capitaine madrilène souhaite revenir le 13 mars en Liga contre Elche pour être en rythme trois jours plus tard pour le match retour de Ligue des Champions contre l’Atalanta. À 35 ans, Sergio Ramos n’a visiblement rien perdu de sa motivation et aurait impressionné les médecins lors de ses derniers tests. Son retour devrait faire du bien à la défense du Real Madrid, en difficulté ces dernières semaines.