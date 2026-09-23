PSG : la justice confirme le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle

La Cour de cassation a confirmé ce mercredi le renvoi en procès d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Le défenseur du Paris Saint-Germain, accusé de viol par une jeune femme pour des faits remontant à 2023, avait formé un pourvoi après la décision prise en juin de le renvoyer devant cette juridiction. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a finalement rejeté son recours, ouvrant ainsi la voie à la tenue d’un procès.

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« La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Achraf Hakimi, jugeant qu’aucun moyen sérieux n’était de nature à permettre son admission », a déclaré Bertrand Périer, avocat de la plaignante devant la Cour de cassation, dans un communiqué relayé par l’AFP. Cette décision ne constitue pas un jugement sur la culpabilité du joueur : celle-ci devra être examinée lors de son procès devant la cour criminelle départementale.