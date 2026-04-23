Qui est Mateus Fernandes, le nouveau Bruno Fernandes qui a séduit le PSG ?

Le Portugal Saint-Germain fait le bonheur du club de la capitale depuis 2022 et l’arrivée de Vitinha et Luis Campos compte bien faire perdurer cette tradition. Comme nous vous l’avons dévoilé, les Rouge et bleu ont pris contact avec le jeune milieu de terrain offensif droitier de West Ham, Mateus Fernandes. Âgé de 21 ans, le natif d’Olhão a été formé au Sporting Portugal avant de profiter de sa saison en prêt à Estoril (2023-2024) pour découvrir la Premier League dans la foulée à Southampton, puis chez les Hammers. Les Londoniens ont d’ailleurs déboursé pas moins de 44 M€ pour s’offrir le nouvel international lusitanien. Et si Luis Campos a flashé sur Fernandes, ce n’est pas un hasard. Convoqué pour la première fois en équipe nationale par Roberto Martinez lors du rassemblement de la Seleção das Quinas aux États-Unis en mars dernier, Fernandes n’a joué que cinq minutes face à la sélection entraînée par Mauricio Pochettino, mais qu’importe.

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En équipe nationale, Mateus Fernandes a profité de l’absence de Cristiano Ronaldo pour avoir sa chance. Ce qui ne lui a pas forcément déplu, sans vouloir clasher la star d’Al-Nassr. «Ça m’a un peu soulagé de la pression ! S’il avait été dans l’équipe, j’aurais ressenti davantage de pression. C’est le plus grand joueur de mon pays et du monde. Mais j’espère que la prochaine fois, je pourrai jouer avec lui». La présence du milieu de terrain a en tout cas validé la trajectoire prise par sa carrière. « Je pense que Mateus Fernandes est un très bon exemple de la formation au Portugal. Pas seulement au niveau des infrastructures, mais en termes de joueur. C’est un joueur qui a été prêté à Estoril, il y fait une bonne saison, il part à l’étranger. Il continue à grandir, ensuite il a un transfert de plus de 40 M€. C’est devenu un joueur très important dans le meilleur championnat du monde. Les portes de la sélection sont ouvertes pour des joueurs comme Mateus Fernandes », déclaré Martinez le 27 mars dernier. Trois jours plus tard, son entraîneur à West Ham, Nuno Espirito Santo, se réjouissait de cette convocation. « Je suis très heureux pour lui. Il mérite, il fait une saison fantastique. Il travaille beaucoup, il a beaucoup de talent, c’est quelqu’un de très discipliné. J’espère qu’il aidera la sélection. »

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Tozé, un mentor qu’il a dans la peau

Au Portugal, l’éclosion du joueur des Hammers est saluée de toutes parts. Et pour cause. Avant de rejoindre le centre de formation du SCP, le natif d’Olhão a logiquement découvert le football… à l’Olhanense, avec, déjà, la volonté de se montrer. « Il était plus petit que les autres, car il jouait dans une catégorie supérieure, et pourtant, c’était notre meilleur joueur. Il était très combatif, très compétitif, et il a rapidement compris qu’il devait se donner à 200 % à l’entraînement pour pouvoir ensuite donner 100 % lors des matchs. Un de ses entraîneurs, malheureusement décédé aujourd’hui, Tozé (António Paulo de son vrai nom, ndlr), disait que Mateus était un vieil homme dans un corps d’enfant, tant il faisait preuve de maturité », avait confié l’un de ses anciens coaches, Amílcar Araújo, en 2021. Tozé, un entraîneur qui est resté très présent dans la vie de Fernandes. Récemment, le Sun confiait qu’un t-shirt à l’effigie de Tozé était toujours présent dans le vestiaire des Hammers. Et ce n’est pas tout.

Le seul tatouage du joueur représente le moment où l’entraîneur lui a mis le brassard de capitaine lorsqu’il était enfant. « Ce tatouage signifie beaucoup pour moi. À chaque match, je place un de ses maillots à ma place, car, à mes yeux, c’est mon porte-bonheur. C’était mon premier entraîneur quand j’étais gamin et il m’emmenait aux entraînements. C’était mon professeur de football. Quand j’avais dix ou onze ans, il est mort d’un cancer. Nous sommes allés à l’hôpital et, deux jours plus tard, il est décédé. Ce fut un moment difficile pour nous, ses joueurs. Je lui parle tous les jours, tous les soirs. C’est pour ça que j’essaie d’être son petit garçon, comme avant, et que j’essaie de le rendre fier de moi. Je parle à Tozé pour qu’il me donne de bons conseils, pour qu’il m’aide, moi et ma famille. Pour qu’il me soutienne et je soutiens sa famille. Quand j’entre sur le terrain, je lui demande de me montrer le chemin, le bon chemin, de me soutenir pendant le match, de m’envoyer des ondes positives », avait confié le joueur au tabloïd. Parti rejoindre le centre de formation du Sporting CP en 2016, le milieu de terrain a également marqué les esprits du côté de Lisbonne. Chez les Vert et Blanc, Mateus Fernandes a très vite été désigné comme le successeur d’un autre Fernandes : Bruno, la star de Manchester United, formée elle aussi par les Leões…. alors qu’il avait intégré le club lisboète à la base pour jouer au poste de défenseur avant d’être repositionné dans l’entrejeu.

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Objectif Coupe du Monde

« J’aime prendre le jeu en main, faire des passes décisives et marquer des buts. Maintenant, je cherche à me placer plus près du but, et j’observe même les déplacements de Bruno Fernandes pour essayer de tirer comme lui. Il passait par le centre de formation pour nous encourager et voir comment tout fonctionnait », déclarait le joueur à Sporting TV. Signe d’un potentiel très prometteur, Mateus Fernandes a signé son premier contrat professionnel à 16 ans en 2020, et l’année suivante, il évoluait déjà avec les U23, équipe avec laquelle il a débuté le 3 avril 2021 face au rival Benfica (défaite 0-1), sous les ordres d’un certain Ruben Amorim. « C’est une source de fierté. Je n’étais pas le seul, d’autres coéquipiers ont également fait leurs débuts comme Dário Essugo. Beaucoup d’autres ne sont pas ici, mais auraient tout à fait leur place. C’est ça, le Sporting : donner la chance aux jeunes talentueux de s’épanouir. L’entraîneur Amorim nous a donné l’occasion de montrer ce que nous valons, tout comme les entraîneurs de l’équipe B », confiait le joueur après son match.

Depuis, Mateus Fernandes a donc fait son bonhomme de chemin et, comme son idole Bruno Fernandes, c’est en Angleterre qu’il a choisi d’aller pour s’épanouir, même si ça n’a pas été une partie de plaisir. « Ça a été difficile à Southampton. On perdait presque tous les matchs. Mais même quand on est en train de perdre, il faut faire preuve de caractère, il faut montrer ses qualités. Et si tu veux aller à la Coupe du Monde, tu dois être professionnel tous les jours », a-t-il déclaré au début du mois à Record, avant de confier qu’il se portait mieux à West Ham, malgré la 17e place au classement occupée par les Hammers. « Je vivais seul, alors j’ai appris tout ça tout seul. Maintenant, je vis avec ma copine, mon entraîneur est portugais et tout ça m’aide beaucoup ». Nul ne sait encore si le PSG lui fera découvrir un nouveau championnat, mais la pépite Mateus Fernandes a bel et bien pris son envol.