Strasbourg confirme le prêt de Rayane Messi à NEOM

Rayane Messi avec Strasbourg @Maxppp

D’après prêté à Pau en Ligue 2 en première partie de saison (16 matchs, 2 buts), Rayane Messi (18 ans) a été rappelé par Strasbourg, non pas pour aider le Racing en Liigue 1, mais pour repartir en prêt. Cette fois, c’est direction l’Arabie saoudite et le club de NEOM, entraîné par Christophe Galtier. Ce dernier avait d’ailleurs annoncé sa venue en début de semaine.

Racing Club de Strasbourg Alsace
Rayane Messi prêté au Neom SC

L’ailier portera les couleurs du club saoudien jusqu’à la fin de la saison.

Le communiqué 👉
Voir sur X

« Arrivé au Racing à l’été 2024 en provenance de Dijon, Rayane Messi a disputé 2 rencontres avec l’équipe première. Il était devenu l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du Racing lors d’un match de Coupe de France contre Thaon-les-Vosges. D’abord prêté à Pau (Ligue 2) cette saison, l’international français depuis les U16 terminera l’exercice 2025-2026 au Neom SC, en Arabie saoudite », écrit le communiqué strasbourgeois.

