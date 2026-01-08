West Ham est au bord de la catastrophe industrielle

En sport ou dans le quotidien, il est parfois question de loi des séries. Cette succession d’événements négatifs à intervalles réguliers et rapprochés, c’est exactement ce qu’est en train de vivre West Ham. La rencontre d’hier soir face à Nottingham Forest (21e journée de Premier League) a tourné au cauchemar. Devant son public, les Londoniens avaient besoin d’une victoire pour revenir à un point de son adversaire, 17e au classement, et se relancer dans la quête du maintien en fin de saison. Le but de Murillo contre son camp (13e) a bien lancé une rencontre qui s’est conclue presque dans le drame.

Dominguez a d’abord égalisé en seconde période (55e) à la suite d’un corner puis ce fut l’instant de la polémique. Alors qu’il avait réalisé jusque-là des parades parfois impressionnantes, Alphonse Areola a été sanctionné d’une sortie aux poings manquée dans sa surface, gêné par l’amas de joueurs devant lui. Alors que le ballon était déjà loin, le gardien a fini sa course les bras en avant sur Gibbs-White. Ce qui ressemblait dans un premier temps à un contact anodin (aucun joueur ne s’est manifesté auprès de l’arbitre) s’est transformé en penalty, avec l’aide de la VAR, converti par l’attaquant victime de la faute à la 89e.

La défaite contre Forest, symptomatique d’une saison ratée

L’ancien du PSG a eu beau protester, et le club porter réclamation devant la PGMOL (l’organisme chargé de l’arbitrage des matchs professionnels) ce mercredi, cette défaite 2-1 enfonce les Hammers dans une crise profonde. Les voilà désormais à 7 points de Nottingham Forest, toujours premier non-relégable. Le maintien se complique sérieusement en plus de devoir avaler la frustration du scénario. « Ce genre d’actions arrive tellement souvent pendant les matchs que je ne comprends plus rien au règlement. Ça s’est produit plein de fois sans qu’un penalty ne soit sifflé. J’ai du mal à comprendre », réagissait Nuno Espirito Santo.

Tomas Soucek parlait lui d’une vaste plaisanterie. « Si ça continue, on aura 20 pénaltys par matchs ! » La colère d’une nouvelle soirée ratée ne masquera pas la réalité dans laquelle se trouve l’équipe. Elle est au bord de la relégation et n’a plus gagné depuis 10 matchs de championnat et vient d’enchaîner deux résultats particulièrement préoccupants. En plus de cette défaite contre les Reds, West Ham est devenu samedi dernier la première équipe de la saison à perdre un match contre la lanterne rouge de Premier League, Wolverhampton; 3-0 qui plus est ! Quand rien ne tourne dans le bon sens…

Espirito Santo maintenu… pour le moment

Arrivé fin septembre en remplacement de Graham Potter, Nuno Espirito Santo est déjà sur la sellette. Les médias anglais ne lui donnaient guère de chance après la nouvelle désillusion de mardi soir. Il sera vraisemblablement toujours sur le banc pour la réception de QPR en FA Cup ce week-end. Pour combien de temps encore ? Le Portugais pourrait réaliser l’exploit de se faire virer de deux clubs de Premier League dans une même saison, après avoir été évincé de… Nottingham Forest le 9 septembre. Hier, c’est sous les sifflets du public que le technicien a été raccompagné par le London Stadium.

« Je continue à y croire, je continue de travailler avec les gars pour qu’ils comprennent que cela fait parfois partie du jeu, déclarait-il à Sky Sports. Il y a des bons moments, parfois des mauvais, mais nous devons être suffisamment résilients pour comprendre la situation. Je ferai en sorte que les joueurs y croient aussi. Il faut rester unis. Ce n’est pas encore fini. » Face à une telle dynamique, la suite du calendrier s’annonce délicate entre un déplacement à Tottenham, la réception de Sunderland, un match à Chelsea avant de se rendre à Burnley le 7 février, l’autre très mal classé (19e).

Plus de 50 M€ déjà dépensés sur le mercato d’hiver

Les Clarets sont d’ailleurs la dernière victime de West Ham. Cela remonte déjà au 8 novembre. Malheur au vaincu ou peut-être aux deux protagonistes en cas de match nul. D’ici-là, même le mercato ne semble pas être un levier suffisant pour relancer la machine. La direction a déjà dépensé plus de 50 M€ pour les signatures de Pablo Felipe et Taty Castellanos. Les deux avants-centres sont apparus pour la première fois sous leurs nouvelles couleurs hier. Ils doivent corriger le tir d’une attaque en berne, illustrée par Callum Wilson (4 buts en 17 matchs). Arrivé libre l’été dernier, le joueur de 33 ans devrait déjà s’en aller cet hiver.

Plus largement, l’effectif a été mal reconstruit après la perte d’éléments comme Nayef Aguerd, Kurt Zouma, Emerson, Edson Alvarez et Mohammed Kudus. Certains joueurs comme El Hadji Malick Diouf, Mateus Fernandes et le gardien Mads Hermansen ont été recrutés avec la validation de Potter, viré un mois après. Le portier est par exemple passé numéro 2. Le projet sportif ne plaît pas non plus aux supporters, qui comprennent de moins en moins un projet initial qui s’annonçait ambitieux. À l’été 2023, West Ham remportait la Ligue Europa Conférence. Dans la foulée, Declan Rice a été vendu 115 M€ à Arsenal et depuis, et la glissade a commencé. La Championship, que le club n’a plus connue depuis 2012, a déjà ouvert ses portes…