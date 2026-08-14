Liverpool annonce l’arrivée de Jeff Bezos comme investisseur

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Jeff Bezos investit dans Liverpool. En effet, le club anglais a officialisé l’arrivée d’un groupe d’investisseurs dirigé par Amit Bhatia pour acheter une participation minoritaire auprès du propriétaire, Fenway Sports Group. Le consortium acquiert environ 33% des Reds dans le cadre d’une transaction dont la valorisation est estimée à 7 milliards de dollars. Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, participe à l’opération via une société d’investissement du nom de K5 Global.

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Fenway Sports Group have announced a strategic minority investment in Liverpool Football Club, entering into a definitive agreement for the sale of a minority equity stake in the club to 1892 Holdings. — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2026

« Fenway Sports Group (FSG), groupe international spécialisé dans le sport, les médias, le divertissement et l’immobilier, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif portant sur la cession d’une participation minoritaire dans le Liverpool F.C. à 1892 Holdings, un consortium dirigé et géré par Amit Bhatia, avec des investissements d’Amit Bhatia et des trusts de la famille Mittal, K5 Sports (un fonds de K5 Global), dont Jeff Bezos est l’investisseur principal, et EE Capital, le family office d’Elaine et Eduardo Saverin », a officialisé Liverpool dans un communiqué publié sur son site web.