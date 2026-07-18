Amical : l’OL s’incline contre le Slavia Prague

L’Olympique Lyonnais poursuivait sa préparation estivale avec un quatrième test face au Slavia Prague, champion de République tchèque en titre. Après trois victoires contre Mâcon, Saint-Gall et le Servette, les hommes de Paulo Fonseca disputaient cette rencontre en Allemagne dans un format inhabituel de deux périodes de 60 minutes, avant leurs deux derniers rendez-vous amicaux contre Wolfsburg et le Betis Séville. Greif, Abner et Tessmann faisaient leur apparition dans la composition de départ, Himbert, ainsi que Boudache et Duranville étaient reconduits en attaque.

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Bousculés par l’intense pressing tchèque dès les premières minutes, les Lyonnais ont éprouvé de grandes difficultés à ressortir le ballon. Parfois même dominé, l’OL a pu compter sur Dominik Greif, auteur d’une belle parade réflexe (38e), tandis que le but de Tanner Tessmann avait auparavant été annulé pour une faute dans la surface (18e). Les Gones ont progressivement relevé la tête et auraient pu ouvrir le score après un penalty obtenu par Kaïl Boudache, mais Tolisso butait sur Markovic (48e).

L’OL n’a pas rassuré

Quelques minutes plus tard, l’international tricolore a encore buté sur le portier du Slavia dans un angle fermé (54e). Les Tchèques ont également fait trembler l’OL juste avant la pause, lorsque Pitak a trouvé le poteau de Greif. Après une longue interruption provoquée par un désaccord concernant le nombre de changements autorisés, le Slavia s’est montré clairement le plus dangereux au retour des vestiaires. Les montants ont encore sauvé Lyon sur une tentative de Nowak (79e), avant qu’Isife ne profite d’un ballon très mal repoussé par la défense rhodanienne et Descamps pour ouvrir le score (1-0, 96e).

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Peu inspirés offensivement depuis la reprise, les Lyonnais ont tenté de réagir avec une bonne entrée de Hamdani, qui voyait son centre trouver Rodriguez avec de la réussite, mais la tentative était repoussée (106e). Rien ne s’arrangeait pour les Gones, qui concédaient ensuite un deuxième but avant la fin (2-0, 117e). Le poteau trouvait par Bidstrup ne permettait pas aux Lyonnais de revenir, qui s’inclinaient dans la douleur. L’OL disputera deux derniers matches amicaux avant de se préparer au troisième tour préliminaire de C1. Ce sera face à Wolfsburg (24 juillet) et contre le Betis Séville (29 juillet).