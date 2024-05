L2 : Angers reprend la deuxième place, Concarneau et QRM relégués

Alors que Saint-Étienne affrontera Guingamp samedi (19 heures), le multiplex de la 36e journée de Ligue 2 se déroulait ce vendredi soir. Avec à l’affiche, Angers, qui a repris la deuxième place de Ligue 2 en dominant Pau (2-1) et qui met donc la pression sur l’ASSE. Si le SCO revient à trois points de l’AJA, Pau a quasiment abandonné l’espoir d’arracher une place de barragiste. Caen (6e) est d’ailleurs revenu à un point du Paris FC (5e) qui jouera à Auxerre samedi. Le SMC peut encore espérer d’arracher les barrages, alors que Rodez (4e) s’est incliné à domicile devant Annecy (1-3).

La suite après cette publicité

Et dans la course au maintien, Concarneau (19e), qui s’est incliné à Grenoble (1-2), et QRM (18e), battu à domicile contre Dunkerque (1-2), ont officiellement été relégués en National, où ils rejoignent donc Valenciennes, déjà condamné depuis longtemps. Grâce à ce succès, Dunkerque est quasiment assuré d’avoir sa place en Ligue 2 l’an prochain, mais devra attendre une décision définitive de l’ESTAC (17e), qui a vu sa rencontre contre Valenciennes être définitivement arrêtée à la 89e minute (1-1).