Aurélien Tchouaméni rêve du Ballon d'Or

Rapidement devenu titulaire au Real Madrid, notamment grâce au départ de Casemiro vers Manchester United, Aurélien Tchouaméni est en train de passer à une étape supérieure. Appelé par Didier Deschamps également pour participer à la Coupe du monde avec les Bleus, le joueur de 22 ans déborde toujours d'ambitions. Faire partie des vestiaires français et madrilène le pousse à viser plus haut et plus loin, comme il l'indique à L'Equipe dans son édition du jour. Il souhaite ni plus ni moins que d'être nommé pour le Ballon d'Or un jour, comme son nouveau coéquipier, un certain Karim Benzema.

«Ça donne envie de se surpasser. Je pense que leur but est d'inspirer les plus jeunes générations. Quand je regarde l'écart d'âge que j'ai avec Karim, je pense qu'on a 12-13 ans d'écart, donc c'est énorme. C'est marrant parce que quand Karim a rapporté son Ballon d'Or pour être célébré, dans ma tête je me suis dit : "Le Bernabeu, il en a vu des Ballons d'Or, quand même !” Faire partie de la liste des 30 nommés ? Oui, j'ai un challenge avec mon père à ce sujet. C'est un objectif que je me fixe. À moi de le cocher le plus rapidement possible.»