Équipe de France : l’appel des supporters après les sifflets contre La Marseillaise

Après les sifflets entendus pendant La Marseillaise en Turquie puis en Belgique, les Irrésistibles Français ont appelé les supporters des Bleus à ne pas répondre de la même manière lors des prochaines rencontres à domicile. À l’approche des réceptions de l’Italie, le 2 octobre, puis de la Belgique, le 5 octobre, au Stade de France, le groupe de supporters a publié un communiqué pour rappeler « l’importance du respect des hymnes nationaux ». « Les sifflets pendant l’hymne adverse semblent malheureusement se banaliser dans les tribunes. Cela ne doit pas devenir une habitude ! », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

🇫🇷🤝 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗛𝗬𝗠𝗡𝗘𝗦



À l’occasion de France - Italie vendredi et de France - Belgique lundi, nous souhaitons rappeler l’importance du respect des hymnes nationaux.



Les sifflets pendant l’hymne adverse semblent malheureusement se banaliser dans les… pic.twitter.com/kXoiUX1Cwx — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) September 29, 2026

Les Irrésistibles Français demandent ainsi au public français de respecter les hymnes italien et belge, malgré l’accueil réservé aux Bleus lors de leurs deux premiers déplacements en Ligue des nations. « Respectons l’hymne de nos adversaires comme nous souhaitons que La Marseillaise soit respectée partout où jouent les Bleus. La rivalité pendant le match, le respect avant tout », poursuit le communiqué. Après deux victoires sur le même score (1-0) en Turquie et en Belgique, l’équipe de Zinédine Zidane va désormais disputer ses deux premiers matchs à domicile dans cette Ligue des nations.