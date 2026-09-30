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UEFA Nations League

Équipe de France : l’appel des supporters après les sifflets contre La Marseillaise

Par Sasha Nahon
1 min.
Des supporters sur les Champs-Élysées @Maxppp
France Italie

Après les sifflets entendus pendant La Marseillaise en Turquie puis en Belgique, les Irrésistibles Français ont appelé les supporters des Bleus à ne pas répondre de la même manière lors des prochaines rencontres à domicile. À l’approche des réceptions de l’Italie, le 2 octobre, puis de la Belgique, le 5 octobre, au Stade de France, le groupe de supporters a publié un communiqué pour rappeler « l’importance du respect des hymnes nationaux ». « Les sifflets pendant l’hymne adverse semblent malheureusement se banaliser dans les tribunes. Cela ne doit pas devenir une habitude ! », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

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Les Irrésistibles Français demandent ainsi au public français de respecter les hymnes italien et belge, malgré l’accueil réservé aux Bleus lors de leurs deux premiers déplacements en Ligue des nations. « Respectons l’hymne de nos adversaires comme nous souhaitons que La Marseillaise soit respectée partout où jouent les Bleus. La rivalité pendant le match, le respect avant tout », poursuit le communiqué. Après deux victoires sur le même score (1-0) en Turquie et en Belgique, l’équipe de Zinédine Zidane va désormais disputer ses deux premiers matchs à domicile dans cette Ligue des nations.

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