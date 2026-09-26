La presse étrangère pas tendre devant la première de Zidane, l’embrouille entre Lukaku et Donnarumma expliquée

La presse étrangère critique déjà Zidane

Dans la presse étrangère, Zizou ne fait pas l’unanimité. Selon le Corriere Dello Sport, « Zidane a fait un retour en grand ». Alors que le reste du monde est bien moins tendre avec son premier match à la tête des Bleus. Pour AS, ce sont « des débuts difficiles pour Zidane », lui qui a longtemps été entraîneur du Real Madrid. Le journal rapporte que « Zidane a fort à faire. La France a affiché une première période très timide. » Les réactions pleuvent également du côté de l’Allemagne et surtout de Bild pour qui « la France a longtemps peiné en Turquie. » mais a quand même réussi à s’imposer grâce à beaucoup de « sang-froid. » Une victoire pour les Bleus, mais loin d’être méritée selon le média turc FotoMac pour qui le jeu produit par les hommes de Zidane « n’avait rien d’exceptionnel, ni de particulièrement percutant ». Ce qui est sûr, c’est que Zidane devra montrer plus de contrôle lors de ses prochains matchs.

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Lukaku-Donnarumma : les dessous de leur embrouille

La fin de rencontre entre l’Italie et la Belgique a complètement dégénéré entre Gianluigi Donnarumma et Romelu Lukaku, tous deux avertis d’un carton jaune au coup de sifflet final. Cible de sifflets et d’insultes massives venus du virage des ultras fascistes de la Lazio dès l’échauffement, l’attaquant belge a répondu par des gestes d’exaspération en fin de match, provoquant l’incompréhension et la colère du gardien italien. L’altercation s’est poursuivie dans une très vive tension, ce qui a obligé certains coéquipiers et l’arbitre à s’interposer pour séparer les deux hommes. Cet incident déplorable ravive les tristes précédents vécus par Lukaku face aux supporters de la Lazio, déjà sanctionnés pour des cris racistes à son encontre en 2024.

Le duel Kane-Yamal pour le Ballon d’Or

Dans la continuité de ce rassemblement de Ligue des Nations, l’Espagne arbore fièrement son maillot à deux étoiles lors d’un choc très attendu face à l’Angleterre au stade de Wembley. Cette affiche propose un duel d’altitude sur les bancs entre Luis de la Fuente et Thomas Tuchel, les deux sélectionneurs affichant les meilleurs pourcentages de victoires du football mondial actuel. Toujours contesté par les tabloïds britanniques pour sa gestion prudente lors de la défaite en demi-finale de Coupe du Monde, le technicien allemand va affronter l’Espagne emmenée par Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal. Face à la menace de Harry Kane en pointe, La Roja entend bien confirmer sa suprématie européenne dans l’écrin londonien. Et d’ailleurs, Mundo Deportivo parle d’un « duel en Or » entre Harry Kane et Lamine Yamal, deux joueurs qui sont en lice pour remporter le Ballon d’Or. Les votes se clôturent le lundi 28 septembre. C’est le moment de briller messieurs.