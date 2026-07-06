Coupe du Monde 2026 : la sortie totalement lunaire de Donald Trump sur l’affaire Folarin Balogun !

Donald Trump n’en finit plus de faire parler de lui durant cette Coupe du Monde. Déjà omniprésent depuis le début de la compétition organisée en grande partie sur le sol américain, le président des États-Unis s’est cette fois illustré en évoquant le cas de Folarin Balogun. Expulsé lors du 1/16e de finale remporté face à la Bosnie (2-0), l’avant-centre de la Team USA avait été sanctionné d’un carton rouge pour une faute sur le défenseur bosniaque, Tarik Muharemovic. Une décision que la FIFA a finalement revue, la décision de l’arbitre dimanche, annulant finalement la sanction attribuée au joueur de l’AS Monaco, ce qui lui permettra d’être présent en 1/8e de finale contre la Belgique, cette nuit (2h).

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Une décision qui fait grand bruit depuis 24 heures, d’autant plus que la Maison-Blanche est impliquée dans cette décision. Face aux journalistes ce lundi, Donald Trump a confirmé avoir contacté personnellement Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour demander une révision de cette décision arbitrale. Persuadé que l’action de Balogun ne méritait aucune sanction, le président des États-Unis a expliqué avoir souhaité que les images soient réexaminées par l’instance mondiale, tout en assurant ne pas avoir exigé l’annulation de la décision.

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« Je ne savais pas ce que ça voulait dire »

« Je m’y connais vraiment bien, vraiment bien dans ce sport. Je ne pensais pas que c’était une faute. Je pensais que c’était simplement deux grands athlètes qui s’étaient percutés et s’étaient emmêlés, a d’abord lancé Donald Trump devant les médias. Le Président américain a ensuite fait une révélation plus que surprenante : il ignorait au départ la signification de la sanction reçue par Balogun. « J’avais entendu parler d’un carton rouge, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne pensais pas que ça voulait dire grand-chose. »

Affaire Balogun : Considérez-vous cette Coupe du Monde 2026 comme définitivement faussée ? OUI, c'est un scandale d'État. Si la politique annule les cartons rouges, le sport est mort NON, la faille réglementaire existe, les États-Unis ont simplement été plus malins J'attends de voir, mais l'éthique de la FIFA vient de prendre un sacré coup Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Après avoir compris les conséquences de cette exclusion, Donald Trump a ainsi estimé qu’elle était « très injuste » et a affirmé avoir réclamé une intervention de la FIFA. « Tout ce que j’ai fait, c’est demander une révision vidéo parce que je ne pensais pas que c’était une faute. Je n’ai pas dit qu’il fallait le faire. J’ai vu l’action, et ce n’était pas une faute… Cet arbitre, dont le passé est un peu douteux si on se penche dessus, a pris une décision que personne ne pouvait croire… Balogun ? C’est notre meilleur joueur, ou l’un de nos meilleurs joueurs. Et il lui a donné un carton rouge. Je ne savais pas ce que cela signifiait… Oui, j’ai demandé une révision de la décision par la FIFA » », a-t-il expliqué. Une déclaration qui ne devrait pas manquer de faire réagir et qui ne devrait pas étouffer cette affaire.