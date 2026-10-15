OL-Crystal Palace : Pierre Sage félicite Khalis Merah

Loïs Openda blessé au péroné et indisponible pour plusieurs semaines, Paulo Fonseca avait choisi de compenser l’absence du Belge face à Crystal Palace en alignant le jeune milieu offensif Khalis Merah en position de faux n°9. Un choix payant, puisque l’OL s’est imposé (3-2) et que le Lyonnais de 19 ans s’est montré impliqué sur le deuxième but inscrit par les Gones juste avant la mi-temps. À l’issue de la rencontre, Pierre Sage n’a pas manqué de lui adresser un message de félicitations.

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« Je ne suis pas étonné de le voir jouer à ce poste, car il est intelligent. Son rôle était d’attirer Axel Disasi pour ouvrir des espaces aux autres. Il l’a fait deux ou trois fois et a trouvé de bonnes options de jeu. Je le connais depuis qu’il a 14 ans, je l’ai entraîné, je suis très proche de sa famille et je tiens à le féliciter. C’est un joueur né en 2007, il est encore très jeune, mais il fait preuve de beaucoup de maturité dans son jeu », a déclaré le coach français des Eagles en conférence de presse.