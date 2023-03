AC Milan, Suède : Zlatan Ibrahimovic se confie sur son avenir

Titulaire le weekend dernier en championnat, lors de la défaite de l’AC Milan contre l’Udinese (3-1), Zlatan Ibrahimovic a réalisé un retour marquant avec le brassard de capitaine, en devenant à 41 ans et 166 jours, le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A en inscrivant l’unique but de son équipe sur penalty : «Je n’avais pas joué comme titulaire depuis 14 mois. Je me sentais bien et c’est important. Je n’ai aucun doute. Je crois encore en moi. Si je vais bien, je veux continuer. Ceux qui ont arrêté se plaignent d’avoir arrêté. J’ai trop souffert pendant ces quatorze mois, je veux prendre ma revanche. Je vais bien à Milan, ça dépend de ce qu’ils recherchent. Mais je suis disponible et je ne suis pas pressé. C’était aussi mon premier match en tant que capitaine de Milan et ça m’a rendu fier », a déclaré la légende suédoise au micro de Sky Sport.

Malgré son âge et son retour de blessure, l’ancien joueur du PSG a a été appelé par le sélectionneur Janne Andersson pour le début de la campagne qualificative à l’Euro 2024, avec ce premier match face à la Belgique le 24 mars. En tout cas, Zlatan est revanchard et ne veut pas discuter de retraite pour le moment. Il compte bien profiter à fond de ses dernières années en espérant que sa longue rééducation lui permette de poursuivre sans souci la suite de sa carrière.

