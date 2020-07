Lille recrute Usman Simbakoli et Osvaldo Pedro Capemba

Lille est décidément très actif sur le mercato en ce jeudi 2 juillet. En effet, après avoir annoncé la signature du premier contrat professionnel du désormais ex-Marseillais Isaac Lihadji, le club nordiste vient d'officialiser l'arrivée du jeune attaquant d'Angers Usman Simbakoli (19 ans), mais aussi celle d'Osvaldo Pedro Capemba, milieu de terrain angolais de 18 ans.

«Le LOSC annonce aujourd’hui la signature du jeune attaquant français, Usman Simbakoli (19 ans). (...) À aujourd’hui 19 ans, cet attaquant de surface doué devant le but rejoint le groupe Pro 2 du LOSC pour y poursuivre son apprentissage et continuer de développer son important potentiel. Bienvenue Usman», a écrit le club nordiste dans son premier communiqué, faisant de même pour le second joueur qui intégrera aussi le groupe Pro 2 des Dogues.

