Coupe du Monde 2026 : le temps fou pris par la VAR pour vérifier le penalty de Mbappé
Cela aurait pu être un tournant dans ce quart de finale de Coupe du Monde face au Maroc. En première période, les Bleus ont bénéficié d’un penalty obtenu par Mbappé sur une faute de Mazraoui. L’arbitre a signalé la faute et indiqué le point de penalty. La VAR s’est alors mise en ordre de marche pour vérifier l’action. Problème, cette vérification a pris un temps fou. Il a fallu pas moins de 3 minutes et 11 secondes d’attente.
Il fallait d’abord revoir le tacle du défenseur marocain, puis plus en amont de l’action, revenir sur une intervention de Désiré Doué sur Achraf Hakimi, qui a pourtant rapidement semblé licite. En attendant, Dembélé a conservé le ballon et protégé le point de penalty pour son capitaine. Celui-ci a fini par s’emparer du cuir mais a dû patienter un temps démesuré avant de frapper, et de rater sa tentative, Bounou partant du bon côté. Même Erling Haaland s’en est plaint. Cela n’a pas empêché les Bleus de l’emporter 2-0 et de se hisser dans le dernier carré.
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