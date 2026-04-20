Une légende de l’OM valide la sortie musclée de Medhi Benatia

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (0-2) a provoqué l’ire de Medhi Benatia. Venu à la rencontre des journalistes en zone mixte, le directeur du football du club phocéen s’est lâché contre les joueurs d’Habib Beye. Une sortie médiatique au vitriol qui a valu au dirigeant marseillais de nombreuses critiques. Interrogé à ce sujet, le champion du monde 1998, Marcel Desailly, a pris le contre-pied des observateurs afin de prendre la défense de Benatia.

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«Il a tout résumé. (…) C’était puissant, avec quelques critiques, il a osé, mais il faut oser avec Marseille. Benatia en a gros sur le cœur dans la mesure où il fait tout pour mettre en place des choses, mais l’équipe ne performe pas. On ne sent pas les guerriers qu’on aimerait avoir à l’OM. On peut perdre le match, mais au moins on a mis les coups et on a montré qu’on est valeureux, mais il n’y a même pas ça. C’est ça le problème. C’est décevant parce qu’on n’est plus sur l’idée du minimum. Le minimum, c’était jouer la Ligue des Champions tous les ans. Et là on se dit qu’on va peut-être ne même pas y participer», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.